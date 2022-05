POL-LIP: Lage. Auto gestohlen.

Lippe (ots) - Am Sonntagnachmittag (22.05.2022) raubte ein Maskierter eine Tankstelle in der Pyrmonter Straße aus. Der Unbekannte bedrohte eine Mitarbeiterin der Tankstelle gegen 15:15 Uhr mit einem Messer und forderte Bargeld. Mit ungefähr 1500 Euro flüchtete er in unbekannte Richtung. Die umgehend angestoßene Fahndung nach dem Räuber mit Unterstützung von Polizeibeamten der Polizeiwache Bad Pyrmont verlief ...

