POL-BOR: Reken - 72-jähriger Vermisster wohlbehalten angetroffen

Ahaus (ots) - Unfallzeit: 30.08.2022, 09:10 Uhr; Unfallort: Ahaus Mit einem Fuß in die Speichen eines Fahrrades ist ein auf einem Gepäckträger sitzendes zweijähriges Kleinkind am Dienstagmorgen in Ahaus geraten. Weder ein Kindersitz noch ein Speichenschutz waren an dem Zweirad verbaut. Glücklicherweise verlief der Unfall glimpflich: Nach einer ambulanten Behandlung konnte das Mädchen das Krankenhaus verlassen. Der ...

