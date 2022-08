Gescher (ots) - Tatzeit: zwischen 26.08.2022, 18:00 Uhr, und 29.08.2022, 07:00 Uhr; Tatort: Gescher, Hauptstraße Nicht zum ersten Mal sind Unbekannte auf das Grundstück an der Hauptstraße in Gescher gelangt, um in ein Firmengebäude gewaltsam einzudringen. So auch erneut zwischen Freitag, 18.00 Uhr, und Montag, 07.00 Uhr. Ob die Täter in den Betrieb eingedrungen sind, ist derzeit unklar. Die Polizei sucht Zeugen. ...

mehr