Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede - Krankenfahrstuhl entwendet

Rhede (ots)

Tatzeit: 30.08.2022, zwischen 09:45 Uhr und 10:15 Uhr; Tatort: Bocholt, Molkereihof

Ein Elektromobil gestohlen haben Unbekannte am Dienstag in Rhede. Eine Seniorin hatte das Fahrzeug der Marke Invacare gegen 09.45 Uhr vor einem Verbrauchermarkt an der Straße Molkereihof verschlossen abgestellt. Als die Frau etwa eine halbe Stunde später zurückkehrte, war der silberfarbene Krankenfahrstuhl verschwunden. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990. (to)

