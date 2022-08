Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Zeugenaufruf nach Raub eines Pedelecs

Gronau (ots)

Tatzeit: 29.08.2022, 10:40 Uhr; Tatort: Gronau, Gildehauser Straße - Evangelischer Friedhof

Einer Seniorin das Pedelec geraubt hat ein Unbekannter am Montagmorgen in Gronau. Die Geschädigte hatte gegen 10.40 Uhr ihr Rad auf dem Friedhof an der Gildehauser Straße abgestellt, um sich der Grabpflege zu widmen. Die Situation nutzte ein Unbekannter aus: Er ergriff das unverschlossene E-Bike, schwang sich auf den Sattel und fuhr weg, aber nicht ohne Gegenwehr. Die Frau ergriff den Gepäckträger und zerrte daran. Zwecklos: Dem Täter gelang mit Unterstützung des Elektroantriebs die Flucht. Nach einigen Metern des Mitschleifens musste die Frau den Griff lösen, um nicht zu stürzen. Sie beschrieb den Täter als jungen Mann, bekleidet mit einer schwarzen Kapuzenjacke sowie einer schwarzen Jogginghose. Zudem hatte er einen dunklen Rucksack dabei. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Gronau: Tel. (02562) 9260. (db)

