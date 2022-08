POL-BOR: Rhede - Abbiegender fährt gegen Überholenden

Rhede (ots) - Tatzeit: 29.08.2022, 22:00 Uhr; Tatort: Rhede, Bahnhofstraße Massiv bedroht sahen sich am Montag zwei Jugendliche auf der Kirmes in Rhede. Zunächst hatte ein junger Mann von den 15 und 16 Jahre alten Jugendlichen Geld gefordert. Da sie nichts dabei hatten, verlangte er unter massiven Drohungen, in der nahen Filiale einer Bank Geld abzuheben. In der Bank gelang es den eingeschüchterten Jugendlichen jedoch ...

mehr