Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede - Nach versuchtem Raub Tatverdächtiger gestellt

Rhede (ots)

Tatzeit: 29.08.2022, 22:00 Uhr; Tatort: Rhede, Bahnhofstraße

Massiv bedroht sahen sich am Montag zwei Jugendliche auf der Kirmes in Rhede. Zunächst hatte ein junger Mann von den 15 und 16 Jahre alten Jugendlichen Geld gefordert. Da sie nichts dabei hatten, verlangte er unter massiven Drohungen, in der nahen Filiale einer Bank Geld abzuheben. In der Bank gelang es den eingeschüchterten Jugendlichen jedoch nicht, Geld auszahlen zu lassen. Inzwischen waren Zeugen auf den Vorfall aufmerksam geworden. Diese verständigten die Polizei. Ein weiterer Zeuge verfolgte den Tatverdächtigen. Er konnte diesen schließlich im Nahbereich identifizieren, als Polizeibeamte eintrafen. Sie brachten den 18-Jährigen zur Wache. Der Bocholter bestreitet die Tat und kam nach der Vernehmung und der erkennungsdienstlichen Behandlung zunächst wieder auf freien Fuß. Die Ermittlungen dauern an. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell