Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken-Gemen - Zeugenaufruf nach Vandalismus an Pkw

Borken-Gemen (ots)

Tatzeit: 28.08.2022, 23.25 Uhr; Tatort: Borken-Gemen, Ahauser Straße

Mutwillig beschädigt haben Unbekannte in Borken-Gemen einen parkenden Wagen. Das Fahrzeug wies einen abgetretenen Außenspiegel und eine Delle in einer Tür auf. Zu der Tat kam es am späten Sonntagabend auf einem Parkplatz an der Ahauser Straße. Die Polizei bittet um Hinweise an die Kripo in Borken: Tel. (02861) 9000. (to)

