Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Zeugenaufruf nach Einbruch in Spielhalle

Bocholt (ots)

Tatzeit: 30.08.2022, 02:30 Uhr; Tatort: Bocholt, Ebertstraße

In eine Spielhalle eingebrochen sind Unbekannte in der Nacht zum Dienstag in Bocholt. Um in das Gebäude an der Ebertstraße zu gelangen, hatten die Täter gegen 02.30 Uhr ein Fenster aufgehebelt. Als die Einbrecher ins Innere eindrangen, lösten sie eine Vernebelungsanlage aus. Es gelang den Unbekannten, zwei Spielautomaten aufzubrechen. Sie entwendeten Bargeld und flüchteten. Kräfte der Feuerwehr Bocholt rückten an, um das Gebäude zu belüften. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990. (to)

