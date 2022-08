Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Legden - Rennradfahrer von Lkw erfasst

Legden (ots)

Unfallzeit: 29.08.2022, 14:35 Uhr; Unfallort: Legden, Ochsenweg

Leichte Verletzungen hat sich ein Rennradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Montag in Legden zugezogen. Der 66-Jährige war gegen 14.35 Uhr auf einem Wirtschaftsweg unterwegs. Als er den Ochsenweg queren wollte, fuhr er gegen einen von links kommenden Lkw. Das Sportgerät wurde dabei von einem hinteren Reifen überfahren und eingeklemmt. Der Trucker war auf dem Ochsenweg aus Richtung der Bundesstraße 474 kommend in Richtung Heek unterwegs. Die Sicht nach rechts war für den Rosendahler durch ein Maisfeld eingeschränkt. Der Rettungsdienst brachte den Leichtverletzten in ein Krankenhaus. (db)

