Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus-Wessum - Diebestour durch Wessum

Ahaus-Wessum (ots)

1. Tatzeit: 29.08.2022, 18:00 Uhr, Tatort: Ahaus-Wessum, Eichenallee

2. Tatzeit: 29.08.2022, 20:10 Uhr, Tatort, Ahaus-Wessum, Riete

Kleider aus einem Spendencontainer haben zunächst Unbekannte, ein Mann sowie ein Kind, am Montagabend in Wessum entwendet. Zeugen beobachteten gegen 18.00 Uhr an der Eichenallee den Diebstahl und alarmierten die Polizei. Beamte trafen das in Wessum lebende Duo, ein 26-Jähriger und dessen achtjähriger Sohn, wenig später an. Der Sprössling alleine stahl gut zwei Stunden später ein an der Straße Riete stehendes Fahrrad. Auch hier beobachteten Zeugen das Geschehen. Zunächst ging das Kind mit seiner Beute weg, um dann zusammen mit zwei weiteren Jungen zurück zum Tatort zu kommen. Der Achtjährige war zuvor mit einem Rad unterwegs und hatte dieses zurückgelassen, um das Diebesgut abtransportieren zu können. Der Geschädigte erkannte den jungen Dieb und begab sich zusammen mit ihm zur elterlichen Wohnung. Widerwillig holte der Vater das Fahrrad aus dem Haus und übergab es dem Bestohlenen. Für den Erziehungsberechtigten wird das Geschehen ein juristisches Nachspiel haben. Bei dem strafunmündigen Kind bleibt zu hoffen, dass es sich eines Besseren besinnt und nicht weiter fremdes Eigentum mitnimmt. Das zuständige Jugendamt wird durch die Polizei informiert. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell