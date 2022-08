Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken-Marbeck - Motorradfahrer kommt von Straße ab

Borken (ots)

Unfallzeit: 29.08.2022, 07:10 Uhr; Unfallort: Borken, Marbecker Straße

Leichte Verletzungen hat ein Motorradfahrer am Montag in Borken-Marbeck bei einem Verkehrsunfall erlitten. Der 24-Jährige war gegen 07.10 Uhr auf der Marbecker Straße aus Richtung Borken in Richtung Raesfeld unterwegs. In einer Rechtskurve verlor der Ahauser aus ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er geriet ins Schlingern und kam nach links von der Fahrbahn ab. Das Krad rutschte auf die Seite und der Fahrer kam zu Fall. Rettungskräfte brachten den Leichtverletzten zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell