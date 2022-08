Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Bei Einbruch Bargeld erbeutet

Bocholt (ots)

Tatzeit: zwischen 27.08.2022, 19:00 Uhr, und 29.08.2022, 10:00 Uhr; Tatort: Bocholt, Neutorplatz

Unbekannte Täter sind am vergangenen Wochenende in Bocholt in Geschäftsräume eingedrungen. Um in das Gebäude am Neutorplatz zu gelangen, hatten sich die Einbrecher gewaltsam an einer Tür zu schaffen gemacht. Sie erbeuteten ein Sparschwein mit Bargeld sowie weiteres Geld aus einer Kasse. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell