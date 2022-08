POL-BOR: Borken - Radfahrer leicht verletzt

Borken (ots) - Tatzeit: zwischen 28.08.2022, 16:00 Uhr, und 29.08.2022, 10:00 Uhr; Tatort: Borken, An der Seilerei Stand gehalten hat eine Terrassentür in Borken einem Einbrecher. Der Täter hatte vergeblich versucht, sie aufzuhebeln und in das Wohnhaus an der Straße An der Seilerei zu gelangen. Zu der Tat kam es zwischen Sonntagnachmittag und Montagmorgen. Die Polizei bittet um Hinweise an die Kripo in Borken: Tel. ...

mehr