Südlohn-Oeding / Borken-Burlo (ots) - Die Landesstraße 572 ist im Abschnitt zwischen Oeding und Burlo derzeit voll gesperrt. Dort ist es am Mittwoch gegen 06.40 Uhr zu einem Fahrzeugbrand gekommen. Die Reinigungsarbeiten sind angelaufen. (to) Kontakt für Medienvertreter: Kreispolizeibehörde Borken Pressestelle (db) Dietmar Brüning (mh) Markus Hüls (to) Thorsten ...

