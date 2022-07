POL-PDWIL: illegale Abfallbeseitigung

Dudeldorf (ots) - Durch unbekannte Täter wurde im Zeitraum von Sonntag 24.07.2022, 19:00 Uhr bis Montag, 25.07.2022 09:15 Uhr auf dem Tennisplatz in Dudeldorf ein Wasserhydrant aufgedreht. Dadurch ist eine nicht unerhebliche Menge Wasser ausgetreten, was zur Folge hatte, dass ein Teil des Tennisplatzes geflutet worden ist. Ebenso sind an einem unterhalb des Tennisplatzes befindlichen Wegekreuz Beschädigungen ...

mehr