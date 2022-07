Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Wald- und Flächenbrand in Schönecken infolge eines Brandes einer Heuballenpresse

Schönecken (ots)

Am 27.07.2022, gegen 16:00 Uhr, kam es auf einem Feld in der Gemarkung Schönecken zu einem Brand einer Heuballenpresse. Das Feuer breitete sich von der Heuballenpresse auf das Feld sowie Teile eines angrenzenden Waldes aus. Durch den Einsatz einer Vielzahl an Feuerwehren konnte ein Übergreifen auf weitere Waldflächen verhindert werden. Unterstützt wurden die Feuerwehren durch Landwirte und Firmen, welche Tanklastzüge und Tankwagen zur Löschwasserversorgung zur Verfügung stellten. Die Löschmaßnahmen dauerten mehrere Stunden an. Es entstand ein Sachschaden im mittleren fünfstelligen Eurobereich. Die weiteren Ermittlungen hinsichtlich der Brandursache werden durch die Polizei geführt.

