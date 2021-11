Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Renningen: Nach Auffahrunfall schwer verletzt

Ludwigsburg (ots)

Am Freitag um 18:15 Uhr befuhr eine 28-Jährige mit ihrem BMW 3er die K1015 von Malmsheim kommend in Richtung B295. Am Kreisverkehr, kurz vor der Auffahrt auf die B295, musste sie verkehrsbedingt abbremsen. Der hinter ihr fahrende BMW 1er, welcher von einem 23-Jährigen gelenkt wurde, erkannte die Situation wohl zu spät und fuhr auf den 3er BMW auf. Die 28-Jährige verletzte sich bei dem Aufprall schwer und musste mit dem hinzugerufenen Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht werden. Der Unfallverursacher wurde ebenfalls verletzt, konnte sich aber im Anschluss an die Unfallaufnahme selbständig in ärztliche Behandlung geben. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf insgesamt etwa 20.000 Euro geschätzt.

