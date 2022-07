POL-PDWIL: Sachbeschädigung am Dudeldorfer Tennisplatz

Rivenich (ots) - Zwischen Dienstag, dem 26.07.2022, 15:00 Uhr und Mittwoch, dem 27.07.2022, 12:00 Uhr drangen bislang unbekannte Täter in einen Baucontainer in Rivenich ein und entwendeten einen Luftdruckkompressor. Der Baucontainer war auf einem Parkplatz neben dem Sportplatz in Rivenich abgestellt. Es entstand ein Sachschaden im niedrigen fünfstelligen Bereich. Zeugenhinweise werden an die Polizeiinspektion Wittlich ...

