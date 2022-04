LPI-SLF: Sachbeschädigung in Ernstthal

Pößneck (ots) - Unbekannte öffneten zwischen Montag und Dienstagmorgen gewaltsam die Eingangstür zum Baustellengelände einer Firma am Waldbad in der Straße "An den Kuhteichen" in Pößneck. Aus einem dort abgestellten Bagger ließen die Täter ca. 100 Liter Diesel mitgehen. Außerdem versuchten sie, ein Garagentor aufzubrechen. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Schleiz unter der Telefonnummer 03663 431-0 entgegen. ...

