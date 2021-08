Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Wetter - Zwei Einsätze am Freitag

Wetter (Ruhr) (ots)

Die Feuerwehr Wetter (Ruhr) wurde am Freitagmorgen um 08:46 Uhr zu einem Brandmeldealarm in der Klinik Volmarstein alarmiert. Durch einen Trupp unter Atemschutz konnte eine leichte Rauchentwicklung in einer Zwischendecke festgestellt werden. Die Röntgenabteilung wurde daraufhin vorsorglich geräumt. Mit Unterstützung eines Technikers der Einrichtung konnte festgestellt werden, dass ein Bauteil geschmort hatte. Das Bauteil wurde ausgebaut und die Einsatzstelle an einen Verantwortlichen übergeben. Weitere Maßnahmen waren nicht erforderlich und der Einsatz konnte nach einer guten Stunde beendet werden.

Die Löscheinheit Volmarstein wurde am Freitag um 17:00 Uhr zu einem Gefahrenbaum in der Köhlerwaldstraße alarmiert. Maßnahmen durch die Einsatzkräfte waren hier allerdings nicht erforderlich, da der Baum sich auf einem Privatgrundstück befand und dieser auch nicht drohte umzustürzen. Der Einsatz konnte nach 20 Minuten beendet werden.

