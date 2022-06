Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Unfallflucht

Radfahrer gesucht

Borken (ots)

Am Dienstag beobachtete der Geschädigte gegen 15.40 Uhr drei ca. 10 bis 14 Jahre alte Fahrradfahrer, die an seinem auf dem Barbara-Rustemeier-Weg geparkten roten Audi vorbei fuhren. Er schaute sich daraufhin seinen Pkw an und stellte einen Schaden an der Fahrertür fest. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat in Borken (02861) 9000. (fr)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell