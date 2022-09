Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Vandalismus an Auto

Bocholt (ots)

Feststellzeit: 01.09.2022

Mutwillig beschädigt hat ein Unbekannter in Bocholt einen parkenden Wagen. Das Fahrzeug hatte auf einem Parkplatz an der Hubertusstraße gestanden. Der Täter zerkratzte den Lack auf allen Seiten des Autos. Der Halter entdeckte den Schaden am Donnerstagmorgen. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell