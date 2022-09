Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Bocholt (ots)

Unfallzeit: zwischen 30.08.2022, 23:45 Uhr, und 31.08.2022, 13:30 Uhr; Unfallort: Bocholt, Viktoriastraße

Böse Überraschung für einen Autofahrer in Bocholt: Als der Mann zu seinem abgestellten Wagen kam, fand er an der Fahrerseite des weiß lackierten Mercedes-Benz erhebliche Schäden vor. Der Pkw hatte an der Viktoriastraße gestanden, wo es zwischen Dienstagabend und Mittwochmittag zu dem Unfall kam. Der Verursacher hatte sich entfernt, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachgekommen zu sein. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 5.000 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise an das Verkehrskommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000.(to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell