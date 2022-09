POL-BOR: Ahaus - Zeugenaufruf nach Diebstahl von Kopfstützen

Südlohn (ots) - Ereigniszeit: 01.09.2022, 11:50 Uhr; Ereignisort: Südlohn-Oeding, B70 Wegen einer längeren Verunreinigung auf der Fahrbahn ist die Bundesstraße 70 in Südlohn-Oeding derzeit ab Kreuzung Jakobistraße halbseitig für den Verkehr in Richtung Vreden gesperrt. Es wird nachberichtet. (to) Kontakt für Medienvertreter: Kreispolizeibehörde Borken Pressestelle (db) Dietmar Brüning (mh) Markus Hüls (to) ...

mehr