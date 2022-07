Polizei Lippe

POL-LIP: Schieder-Schwalenberg. Jugendliche richten Sachschaden an.

Lippe (ots)

Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro richteten Jugendliche an, die sich am Donnerstag (30. Juni 2022) Zugang zum Dach der Grundschule in der Parkallee verschafften. Zwischen 18:30 Uhr und 19 Uhr beschädigten sie Blitzableiter und warfen einen Betonfuß vom Dach auf den Schulhof. Hinweise auf die Identität der Jugendlichen richten Sie bitte an das Kriminalkommissariat in Lemgo; Telefon 05261 9330.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell