Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Rollerdiebe unterwegs.

Lippe (ots)

Gleich zwei Fälle von versuchtem Diebstahl, bei denen es die Täter auf Motorroller abgesehen hatten, wurden der Polizei am frühen Dienstagmorgen (5. Juli 2022) gemeldet. Gegen 2:30 Uhr sah ein Zeuge, wie sich zwei Männer an einem vor einem Mehrfamilienhaus im Schlingenbusch geparkten Roller zu schaffen machten. Die Täter hatten bereits eine Kunststoffabdeckung entfernt und beabsichtigten offenbar, den Roller kurzzuschließen. Als sie bemerkten, dass sie aufgeflogen waren, flüchteten sie. Aus einer unverschlossenen Garage in der Schorenstraße stahlen die Diebe einen schwarzen Roller. Diesen ließen sie aus bislang unbekannten Gründen in Tatortnähe zurück. In diesem Fall schlugen die Diebe zwischen Mitternacht und 4:45 Uhr zu. Ob ein Tatzusammenhang besteht, muss noch ermittelt werden. Ihre Hinweise dazu richten Sie bitte an das Kriminalkommissariat 2; Telefon 05231 6090.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell