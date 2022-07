Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo. Einbruchversuch in Bäckerei.

Lippe (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag (1. - 2. Juli 2022) versuchten Einbrecher in eine Bäckerei in der Leopoldstraße einzudringen. Die Täter hebelten vergeblich an der Eingangstür. Es entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro. Ihre Beobachtungen dazu nimmt das Kriminalkommissariat 2 unter 05231 6090 entgegen.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell