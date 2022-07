Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Streit endet mit Messerstichen.

Lippe (ots)

Im Streit über das Wohl einer Katze gerieten am Samstagmittag (2. Juli 2022) zwei Männer in der Straße "Im Langen Felde" aneinander. In dessen Verlauf stach ein 52-Jähriger auf einen 51-jährigen Mann ein. Dieser wurde dabei verletzt und musste mit einem Rettungswagen zur stationären Behandlung in ein Klinikum gefahren werden. Da der Täter alkoholisiert war wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Die Nacht musste er zur Ausnüchterung im polizeilichen Gewahrsam verbringen. Demnächst wird er sich wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten müssen.

