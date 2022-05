Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Mutmaßlich alkoholisierter Fahrradfahrer stürzt - leicht verletzt

Freiburg (ots)

Am Dienstagmittag, 10.05.2022, gegen 15.30 Uhr ist ein mutmaßlich alkoholisierter Fahrradfahrer am Wutachdamm in WT-Tiengen gestürzt, nachdem er gegen einen Pfosten gefahren war. Der 44 Jahre alte Radler erlitt leichte Verletzungen und kam mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus. Der Fahrradfahrer schien deutlich alkoholisiert, weshalb eine Blutentnahme angeordnet wurde. Das Fahrrad und der Pfosten blieben unbeschädigt.

