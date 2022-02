Bundespolizeiinspektion Flensburg

BPOL-FL: Elmshorn - Verwirrter Mann will ohne Geld nach Paris; Obhutnahme doch Bundespolizisten

Elmshorn (ots)

Gestern Vormittag wurden Bundespolizisten im Rahmen einer Personenfahndung auf einen Mann im Bahnhof Elmshorn aufmerksam. Der Mann wirkte offensichtlich geistig verwirrt und wurde zwecks Identitätsfeststellung mit zur Wache der Bundespolizei genommen.

Trotz massiver Verständigungsschwierigkeiten konnten die Beamten seine Identität ermitteln. Der 48-Jährige wollte nach eigenen Angaben nach Paris, hatte aber außer seiner Fahrkarte kein Geld dabei.

Die Bundespolizisten konnten herausfinden, dass der Mann in einem Seniorenheim wohnt. Er wurde in Obhut genommen und nach Kontaktaufnahme mit der Einrichtung in ein Taxi zur Senioreneinrichtung gesetzt.

