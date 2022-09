Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht auf der Grabenstraße

Stadtlohn (ots)

Unfallzeit: 30.08.2022, 17:00 Uhr; Unfallort: Stadtlohn, Grabenstraße

Einen schwarzen Van angefahren hat mutmaßlich der Fahrer eines weißen Lieferwagens am Dienstag gegen 17.00 Uhr in Stadtlohn. Der Volkswagen stand auf einem Parkstreifen der Grabenstraße, als es zu der Beschädigung des linken Außenspiegels kam. Ohne seinen Pflichten nachgekommen zu sein, entfernte sich der Verursacher. Ein Zeuge berichtete, dass ein weißer Lieferwagen mit Steinfurter Kennzeichen sowie mit grüner Beschriftung, unter anderem dem Wort "Metall", in Richtung der Straße Pfeifenofen gefahren sei. Das Verkehrskommissariat Ahaus erbittet Hinweise: Tel. (02561) 9260. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell