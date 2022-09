Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Raesfeld - Auf Mittelinsel gegen Baum gefahren

Raesfeld (ots)

Unfallzeit: 31.08.2022, 14:00 Uhr; Unfallort: Raesfeld, Dorstener Straße

Ein Autofahrer ist am Mittwoch in Raesfeld mit seinem Wagen gegen einen Baum geprallt. Der 87-Jährige hatte die Dorstener Straße (Bundesstraße 70) gegen 14.00 Uhr in Richtung Ortsmitte befahren. Kurz vor der Kreuzung mit dem Südring und dem Ostring geriet der Recklinghäuser auf die Mittelinsel einer Querungshilfe und stieß frontal gegen ein Verkehrszeichen und einen dort stehenden Baum. Nach ersten Erkenntnissen ist davon auszugehen, dass eine internistische Ursache dafür vorliegt. Der leicht verletzte Fahrer kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell