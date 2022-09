Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Junge Taxi-Insassen als Zeugen gesucht

Bocholt (ots)

Unfallzeit: 31.08.2022, 08:00 Uhr; Unfallort: Bocholt, Im Königsesch

Auf dem Weg zu einer Schule hat ein Taxi am Mittwoch in Bocholt ein parkendes Auto gestreift. Dazu war es gegen 08.00 Uhr auf der Straße Im Königsesch gekommen. Die Fahrerin fuhr zunächst weiter, um die im Wagen sitzenden Schüler zur Schule zu bringen. Sie kehrte im Anschluss an die Unfallstelle zurück. Das Verkehrskommissariat in Bocholt bittet die mitfahrenden Schüler beziehungsweise ihre Eltern, sich zur weiteren Klärung des Sachverhalts unter Tel. (02871) 2990 zu melden. (to)

