Nordkreis (ots) - Seit Sonntagabend (24.07.2022, 17.30 Uhr) wird der 45- jährige Sergei S. vermisst. Er war zunächst mit einer Gruppe in Bardenberg unterwegs, setzte sich dann jedoch mit seinem Fahrrad von dieser ab und kehrte nicht mehr zurück. An seiner Wohnanschrift in Würselen kam er ebenfalls nicht an. Umfangreiche Suchmaßnahmen verliefen bislang ohne Erfolg. Herr S. ist auf Betreuung angewiesen. Eine ...

