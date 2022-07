Polizei Aachen

POL-AC: Die EG Bike meldet weiteren Erfolg: Tatverdächtiger mit gestohlenem E-Bike angetroffen - 26- Jähriger in Haft

Aachen (ots)

Wie bereits berichtet (siehe unsere Meldung vom 26.07.2022) hatte die EG Bike am Montag ein Haus in der Innenstadt, in dem gestohlene Fahrräder vermutet wurden, durchsucht. Anschließend behielten die Ermittler das Objekt auch weiter im Auge - mit Erfolg: Gestern Morgen (27.07.2022) tauchte dort ein Mann mit einem hochwertigen Pedelec auf. Die Überprüfung des Verdächtigen und des Fahrrades folgte. Es stellte sich heraus, dass das Rad bislang nicht als gestohlen gemeldet worden war, allerdings konnte der 26- Jährige auch keinen Eigentumsnachweis erbringen. Da die Beamten aufgrund der Gesamtumstände jedoch den dringend Verdacht eines aktuellen Diebstahls hegten, stellten sie das Pedelec sicher. Ein Abgleich der Fahrraddaten mit dem örtlichen Handel führte die Beamten dann auch schnell zur rechtmäßigen Besitzerin. Diese hatte ihr Rad keine Stunde zuvor an ihrer Arbeitsstelle verschlossen abgestellt und bis zum Anruf der Ermittler den Diebstahl auch noch gar nicht bemerkt. Umso größer war die Freude über die schnelle Rückgabe. Dem bereits wegen solcher Delikte einschlägig in Erscheinung getretenen 26- Jährigen verging allerdings wohl eher die Freude - er wurde, nach einem frisch erlassenen Haftbefehl, in Haft genommen. (pw)

