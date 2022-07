Polizei Aachen

POL-AC: Gestohlenes E-Bike mit GPS geortet

Aachen (ots)

Die Autobahnpolizei konnte am vergangenen Wochenende einen Kleintransporter mit zwei gestohlenen E-Bikes auf der A4 anhalten. Eines der beiden Räder war in der Vorwoche in Aachen als gestohlen gemeldet worden. Der eingebaute GPS-Sender machte die Ortung und den Zugriff möglich.

Die Spur führte die Beamten der "Ermittlungsgruppe Bike" gestern (25.07.22) zu einem Haus in der Ottostraße. Das Gericht erließ einen Durchsuchungsbeschluss. Neben einem weiteren Fahrrad, dessen Eigentümer derzeit ermittelt wird, fanden die Polizisten in der Wohnung auch eine größere Menge an Marihuana und mehrere Spielautomaten. Ein 32-jähriger Mann wurde festgenommen. Die Ermittlungen dauern an. (am)

