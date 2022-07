Polizei Aachen

POL-AC: Unfall zwischen Pkw und Roller

Eschweiler (ots)

Viel Glück hatte der Fahrer eines Motorollers, als er am Montag (25.07.2022) mit dem Pkw eines 30jährigen Belgiers zusammenstieß. Der Zweiradfahrer, ein 65jähriger Mann aus Würselen, fuhr gegen 16:00 Uhr auf der Rue de Wattrelos in Richtung Eschweiler. An der Autobahnauffahrt nach Köln nahm ihm dann der Autofahrer als Linksabbieger die Vorfahrt.

Den Kradfahrer brachte ein Rettungswagen in ein Krankenhaus. Dort verblieb er mit leichten Verletzungen zur Beobachtung. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme regelte die Polizei den Verkehr. Die eingesetzten Beamten schätzen den Gesamtschaden auf etwa 10.000 Euro. (And.)

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell