POL-AC: Kontrollen in der Eifel

Eifelregion (ots)

Der Verkehrsdienst der Aachener Polizei hat am vergangenen Wochenende wieder Kontrollen in der Eifel durchgeführt. Geschwindigkeitsmessungen wurden u.a. auf der Jägerhausstraße, auf der B 266 und auf der Hahner Straße durchgeführt. Von den dort knapp 700 gemessenen Fahrzeugen waren 25 mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs. In 19 Fällen war die Sache mit einem Verwarngeld erledigt. Die übrigen Fahrer müssen nun mit einem Bußgeld rechnen.

Spitzenreiter des Tages war ein Motorradfahrer. Er wurde auf der B 266 mit 119 km/h statt der erlaubten 70 km/h erwischt. Im droht nun auch ein Fahrverbot.

Darüber hinaus überwachten die Beamten auch das bestehende Streckenverbot für Motorradfahrer auf der L 128 bei Steckenborn. Dort wurden elf Verstöße mit einem Verwarngeld geahndet. An der Beschwerdestelle in der Felderstraße bei Simmerath gab es keine Beanstandungen. (am)

