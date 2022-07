Polizei Aachen

POL-AC: Stolberger Polizeirundfahrt

Stolberg Rhld. (ots)

Zwei 3- und 5jährige Geschwisterkinder hielten die Polizei am Sonntagmorgen (24.07.2022) ganz schön auf Trapp. Aufgefallen waren die Beiden gegen 08:30 Uhr einem Busfahrer in Gressenich. Im Vorbeifahren winkte die ältere Schwester dem Mann zu, der daraufhin auch anhielt und sich um die beiden kümmern wollte. Da er jedoch nicht helfen konnte, rief er die Polizei ... und die erschien mit zwei jung-dynamischen Kollegen vor Ort.

Da man zunächst nicht wusste, wohin die beiden Dreikäsehoch gehörten, bot sich die 5jährige als Scout an: sie kenne den Weg! Und so ging es mit zwei Polizisten, den beiden Kindern und deren kleinen Hund über die Vororte nach Stolberg-Münsterbusch. Nachdem man den Streifenwagen abgestellt hatte, folgte noch ein längerer Fußmarsch in der seltsamen Karawane. Letztlich machte sich der Weg bezahlt. Zielsicher führte die Kleine allesamt zur Wohnung ihrer Tante: denn dort wohnte der gleichaltrige Cousin und jener hatte schließlich eine wesentlich umfangreiche Spielesammlung, als man selbst zu bieten...!

Die Mama und die Oma konnten erreicht werden und nahmen die Kids glücklich wieder in Empfang. Sie wohnten übrigens gerade einmal 200 Meter vom ersten Anhalteort in Gressenich entfernt. Von den Beamten gab es hingegen ein paar ernste Worte an die kleinen Ausreißer (allerdings nicht ganz ohne sich eines gewissen Schmunzelns erwehren zu können). (And.)

