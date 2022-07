POL-AC: Betrunken zu schnell - 11.000 Euro Schaden

Eschweiler (ots) - Vermutlich in der Nacht von Donnerstag zum Freitag (21. - 22.07.2022) suchten unbekannte Diebe den Friedhof in Dürwiß heim. Wie schon in der vergangenen Woche an zwei Friedhöfen im Alsdorfer Bereich, hatten es die Täter vor allem auf Grabschmuck abgesehen. Von etwa 15 Gräbern wurden insbesondere Gegenstände aus Metall mitgenommen. Zeugen die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten sich zu Bürozeiten bei der Kriminalpolizei unter der ...

