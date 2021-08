Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei verhaftet 28-Jährigen am Zollamtsplatz Straelen auf der Bundesautobahn A 40

Kleve - Kempen - Straelen (ots)

Am Donnerstagmorgen, 26. August 2021 um 3:00 Uhr, wurde der Bundespolizei ein 28-jähriger Kongolese durch die niederländisch königliche Marechaussee am ehemaligen Grenzübergang Straelen Autobahn übergeben. Der Grund für die Überstellung war die zuvor erfolgte unerlaubte Einreise des Mannes in die Niederlande. Im Rahmen fahndungsmäßigen Personalienüberprüfung stellten die Beamten fest, dass die Person zur Festnahme wegen Erschleichen von Leistungen von der Staatsanwaltschaft Münster ausgeschrieben war. Hiernach muss der Gesuchte noch eine sechsmonatige Sicherungshaft verbüßen. Der Kongolese wurde daraufhin zur weiteren Sachbearbeitung zum Bundespolizeirevier Kempen gebracht und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf der Dienststelle der Wachtmeisterei beim Amtsgericht Geldern übergeben.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell