Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Unter Alkoholeinfluss Unfall verursacht- zwei Verletzte

EinbeckEinbeck (ots)

Fredelsloh (pap) Zu einem Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen kam es Donnerstag, 10.12.2020, gegen 19.30 Uhr auf der Landesstraße 547 zwischen Fredelsloh und Lauenberg. Ein 43 jahre alter Mann aus Mühlhausen befuhr mit seinem Pkw DB die Landesstraße in Richtung Lauenberg. Kurz hinter Fredelsloh kam er, vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit, in einer Rechtskurve nach links auf die Gegenfahrspur ab. Er stieß dann frontal mit einem entgegenkommenden Pkw, der von einem 57-jährigen Moringer gefahren wurde, zusammen. Dieser sowie seine Beifahrerin (53) wurden verletzt und mussten in umliegende Krankenhäuser überführt werden. Bei der Unfallaufnahme stellten die eingesetzten Beamten bei dem Unfallverursacher Alkoholgeruch in der Atemluft fest. Ein durchgeführter Alkotest ergab einen Wert von 1,1 Promille. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein wurde sichergestellt. Da aus den beiden total beschädigten Fahrzeugen Betriebsstoffe ausliefen, wurden die Feuerwehren aus den beiden Ortschaften eingesetzt. Die Landesstraße musste gesperrt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 22.000 Euro.

