Polizei Aachen

POL-AC: Behördenübergreifender Kontrolleinsatz in der StädteRegion

StädteRegion (ots)

Die Aachener Polizei hat gestern Abend (21.07.22), gemeinsam mit der Bundespolizei, den Ordnungsämtern und dem Zoll, einen groß angelegten Kontrolleinsatz in mehreren Kommunen der StädteRegion durchgeführt.

Mehr als 100 Beamte und Mitarbeiter kontrollierten bis in die späten Abendstunden an bekannten Brennpunkten und Beschwerdestellen, die u.a. nach Hinweisen von Bürgerinnen und Bürgern eingegangen waren. Dabei ging es meist um übermäßigen Lärm, abendliche Gelage, Vandalismus und Hinweise auf Drogenhandel. Kontrolliert wurde u.a. am Aachener Kaiserplatz, im Annapark in Alsdorf und im Bereich Stolberg Mühle. Auch Gaststätten und Spielhallen wurden unter gewerberechtlichen Aspekten durch die Ordnungsämter und den Zoll unter die Lupe genommen.

Im Verlauf des Einsatzes, der zwischen 15 und 22 Uhr stattfand, wurden insgesamt 196 Personen und 103 Fahrzeuge kontrolliert. Dabei mussten 20 Straf- und 22 Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet sowie 92 Verwarngelder erhoben werden. Nach Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz wurden vier Wohnungsdurchsuchungen und sechs Blutproben angeordnet. Mehrere, illegal aufgestellte Spielautomaten wurden sichergestellt.

Auch in Zukunft wird die Polizei, gemeinsam mit weiteren Ordnungsbehörden und Ämtern, solche Schwerpunkteinsätze in der StädteRegion zur Stärkung des Sicherheitsgefühls der Bevölkerung und zur Bekämpfung der Kriminalität durchführen. (am)

