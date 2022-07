Polizei Aachen

POL-AC: Drei Jugendliche nach Raub gestellt

Alsdorf (ots)

Ein 18-Jähriger ist gestern Abend (20.07.22, 20.15 Uhr) von drei Jugendlichen am Annapark ausgeraubt worden. Nachdem sie das Opfer zuvor beleidigt und bedrängt hatten, schlug einer der jungen Männer zu und entwendete die hochwertigen Kopfhörer und die Kappe des 18-Jährigen. Das Trio flüchtete nach der Tat in Richtung Bahnhofstraße. Eine Streife konnte die drei Tatverdächtigen - im Alter zwischen 14 und 16 Jahren - kurze Zeit später am Denkmalplatz aufgreifen. Bei der Durchsuchung fanden die Beamten gleich mehrere Kopfhörer und die entwendete Kappe. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. (am)

