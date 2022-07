Polizei Aachen

POL-AC: Polizeikontrolle am Kaiserplatz - Drogendealer ins Netz gegangen

Aachen (ots)

Gestern Nachmittag (19.07.2022) gegen 17 Uhr kontrollierten Polizeibeamte eine verdächtige Person am Kaiserplatz. Der Mann entpuppte sich dann auch schnell als mutmaßlicher Drogendealer. Ordentlich sortiert nach Produkten und in kleine Portionseinheiten verpackt, hatte er die Drogen griffbereit in seinen Gesäßtaschen deponiert - in der einen befanden sich neun Heroin- und in der anderen 44 Kokainpäckchen. Die Beamten stellten die Betäubungsmittel sicher und schauten sich, nachdem ein Richter die Durchsuchung angeordnet hatte, auch noch die Wohnung des Mannes an. Dort fanden sie noch eine geringe Menge Cannabis. Die Kriminalpolizei ermittelt nun gegen den 32- jährigen Aachener wegen Besitz und Handel mit Betäubungsmitteln. (pw)

