POL-AC: Flächenbrand in Alsdorf Birk - Ergänzung

Alsdorf (ots)

Die Feuerwehr Alsdorf und die Polizei Aachen sind aktuell am Brandort noch mit Lösch- und Sicherungsmaßnahmen beschäftigt. Der beständige Wind erschwert dabei die Arbeiten, da er Glutnester immer wieder anfacht. Für Aufklärungsmaßnahmen setzt die Feuerwehr zwei Drohnen ein.

Nach bisherigem Erkenntnisstand haben ca. 2,5 Hektar eines abgeernteten Feldes aus ungeklärter Ursache Feuer gefangen. Der Brand griff dann auf ein Gehöft über - aktuell ist das Feuer unter Kontrolle. Sicherungsmaßnahmen für angrenzende Gebäude werden durch die Einsatzkräfte veranlasst.

Leider erlitten drei Bewohner und zwei Feuerwehrmänner leichte Verletzungen, zwei weitere Löschkräfte mussten sogar in umliegende Krankenhäuser gebracht werden. Lebensgefahr besteht für keinen Patienten.

Sobald weitere Informationen vorliegen, werden wir Sie in einer gemeinsamen Mitteilung in Kenntnis setzen. (And.)

