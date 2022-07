Polizei Aachen

POL-AC: Zeugen gesucht: Mehrere Pkw- Reifen von unbekannten Tätern beschädigt

Aachen (ots)

Am letzten Wochenende meldeten Geschädigte der Polizei insgesamt fünf beschädigte Autos in Burtscheid. Die Fahrzeuge parkten in der Nacht von Freitag auf Samstag (15./ 16.07.2022) in den Straßen: Bertholdstraße, St.-Vither-Straße, I.-Rote-Haag-Weg und Eberburgweg. Unbekannte Täter hatten die Reifen zerstochen oder auch die Ventile manipuliert. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich zu Bürozeiten unter der Rufnummer 0241/ 9577-35101 oder außerhalb der Zeiten unter der 0241/ 9577-34210 zu melden. (pw)

