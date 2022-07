Polizei Aachen

POL-AC: Erfolgreiche Fahndung - Die Staatsanwaltschaft Aachen und die Polizei geben bekannt: Gesuchter Tatverdächtiger festgenommen - Polizei sucht weiter nach seinem Roller

Aachen (ots)

Wie bereits berichtet (Meldung vom 14.07.2022), fahndete die Staatsanwaltschaft Aachen und die Polizei nach einem Raubüberfall auf ein Schuhgeschäft mit einem Foto nach dem Tatverdächtigen.

Einen Tag später, am Freitagnachmittag, konnte ein dringend tatverdächtiger Mann in Würselen festgenommen werden. Hinweise aus der Bevölkerung und intensive Fahndungs- und Ermittlungsarbeit hatten die Kripo auf seine Spur gebracht. Gegen den 48- jährigen polizeibekannten Mann wurde Haftbefehl erlassen.

Die Ermittlungen laufen weiter - aufgefundene Beweismittel lassen den Schluss zu, dass der Mann auch für weitere Raubüberfälle in Aachen in jüngster Vergangenheit in Frage kommt. Zurzeit suchen die Beamten noch die Beute und das Fluchtfahrzeug.

Darum bittet die Polizei weiter um Mithilfe: Gesucht wird der dunkelfarbene 50 ccm Motorroller der Marke Tauris (weiße Aufschrift); auffällig hierbei ist ein verbogenes/ umgeknicktes Versicherungskennzeichen. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei tagsüber unter der Rufnummer 0241/ 9577- 31501 und außerhalb der Bürozeiten unter der 0241/ 9577- 34210 entgegen. (pw)

