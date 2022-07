Polizei Aachen

POL-AC: Zu viele Konjunktive - Ladendieb festgenommen

Stolberg Rhld. (ots)

Wenn man im vorliegenden Fall über Schulnoten berichtete, so fiel das Zeugnis für einen 65jährigen Stolberger am Samstag (16.07.2022) vernichtend aus. Ein Deutschlehrer hätte sicherlich den übermäßigen Gebrauch des Konjunktivs bemängelt: wäre der Mann dem Geschäftsführer eines örtlichen Supermarkts nicht fast täglich bei Diebstählen aufgefallen, hätten die eingesetzten Beamten nicht den richtigen Riecher bewiesen und einen Durchsuchungsbefehl erwirkt, wüsste der Betroffene die Herkunft der dabei aufgefundenen Sachen plausibel zu erklären, dann ja dann müsste nicht auch der Mathematiker sein Urteil fällen.

Doch auch hier kann es keine guten Noten geben: mehrere hundert Flaschen originalverpackter Alkoholika, Konserven und duzender Werkzeuge führten in Summe zu einem eindeutigen Ergebnis: Sitzengeblieben ... und zwar in einer Zelle des Polizeipräsidium Aachen. (And.)

